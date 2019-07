Die Berge im Landkreis beeindrucken

Der Verband Haßberge-Tourismus (mit Sitz in Hofheim) freute sich über einen besonderen Besucher im Landkreis Haßberge. Die besten Mountainbike-Trails am Rande der Haßberge und im nördlichen Steigerwald durchfuhr der "Bike"-Redakteur Stefan Loibl auf seiner Tour, die ihn drei Wochen lang quer durch Deutschland brachte. "Dabei hatten die Haßberge und der nördliche Steigerwald einiges für den Mountainbiker zu bieten", meint der Verband.

21 Tage, rund 1500 Kilometer und 35 000 Höhenmeter legte Stefan Loibl auf seiner West-Ost-Tour vom Dreiländereck bis Bodenmais zurück. Zwei Tage lang ging die Suche nach den besten Singletrails durch den Steigerwald und entlang der Haßberge. "Vor allem die Trails rund um Zell am Ebersberg haben mich beeindruckt. Fordernd, natürlich und für ein Mittelgebirge extrem lang", erzählte der Mountainbiker nach Beendigung des Deutschland-Trails 2019.

Quer durch den Landkreis

Stefan Loibl fuhr über den Schlangenweg nach Zell am Ebersberg. Danach ging es nach Sand und von dort nach Zeil. Am nächsten Tag startete die Route am Marktplatz in Zeil durch das Abt-Degen-Weintal im ständigen Auf und Ab bis zum Veitenstein und weiter nach Baunach und letztendlich über Hallstadt nach Bamberg.

Seine Tour ließ sich über ein Live-Tracking verfolgen. Außerdem wurde er von ortskundigen Bikern aus den Haßbergen und dem Steigerwald begleitet, die Loibl die besten Singletrails der Haßberge und des Steigerwalds zeigten. red