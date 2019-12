Die Benefizaktion "Stockheimer Adventskalender"

Erlöse Bislang konnte in den vergangenen Jahren eine Spendensumme von über 50 000 Euro erzielt werden. 7200 Euro gingen an die Kindergärten in der Gemeinde. Mit den übrigen rund 43 000 Euro wurden hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde Stockheim bedacht.

Spendenkonto Für die Aktion wurde ein Spendenkonto über die Gemeinde eingerichtet: DE38 7715 0000 0240 2606 79 bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach.

Spendenquittungen können bei der Gemeinde beantragt werden (bei Verwendungszweck "24 Fenster für Stockheimer" und eigene Adresse angeben). Facebook/Internet Aktuelle Informationen und Bilder zu jedem Adventsfenster finden sich auf facebook unter "Interessengemeinschaft Stockheim" und im Internet unter www.interessengemeinschaft-stockheim.de. hs