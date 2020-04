Die Belegstelle Michaelsgraben öffnet für die neue Zuchtsaison

Die Natur nimmt wenig Rücksicht auf die Pandemie. Imker folgen dem Lauf der Natur und starten in die Zuchtsaison - sie allerdings müssen sich nach den Einschränkungen in der Krise richten.

Am Samstag, 2. Mai, um 17 Uhr öffnet die Carnica-Belegstelle Michaelsgraben wieder für die Zuchtsaison 2020, wie Ute Wiegand-Nehab mitteilt. Genau an der Grenze zwischen den Landkreisen Coburg und Lichtenfels liegend, wird sie in Zusammenarbeit von Imkern aus dem Coburger und dem Lichtenfelser Raum betrieben - für die Imker in der Region, aber auch für Züchter aus weiterer Entfernung.

Eine Belegstelle dient der kontrollierten Begattung von Bienenköniginnen durch ausgewählte Drohnen aus hochwertiger züchterischer Herkunft - das ist die Basis für die Entwicklung eines guten Bienenvolkes. Damit es auch wirklich die richtigen Väter sind, dürfen in einem Schutzkreis von 7,5 Kilometern rund um die Belegstelle nur Bienenvölker der Belegstellenlinie stehen.

Keine Schulungen

Covid-19-bedingt fallen Schulungen in Vereinen, der Imkerschule und an der Belegstelle aus. Deshalb fasst Ute Wiegand-Nehab von der Belegstelle zusammen, worauf Imker bei der Zusammenstellung von Begattungseinheiten achten sollen (DIB-Zucht-Richtlinien).

Es ist demnach ein Gesundheitszeugnis für die Völker des eigenen Standes erforderlich.

Es dürfen nur drohnenfreie Begattungskästchen angeliefert werden. Dies muss vom Belegstellenteam kontrollierbar sein. Geeignet sind zum Beispiel Apidea, Kieler, Kirchhainer, EWK. Nicht angenommen werden Ablegerkästen, Miniplus.

In den Begattungskästchen darf kein bebrütetes Wabenwerk sein, Fertigfutterteig soll ohne Honigbeimengung sein. Begattungskästchen werden erst ab 30. Mai angenommen. An der Belegstelle Michaelsgraben können interessierte Imker vom 2. Mai bis zum 25. Juli Zuchtstoff, also junge Maden von gekörten Königinnen, bekommen, um sich für den eigenen Bienenstand gute Königinnen nachzuziehen.

Königinnen können nach Abstimmung mit dem jeweiligen Züchter gekauft werden.

Termine mit Maske

Covid-19-bedingt bittet das Team in jedem Fall um Anmeldung spätestens drei Tage vor dem Termin, damit Menschenansammlungen durch zeitliche Staffelung vermieden werden können - Telefon 09561/871450 (Wiegand-Nehab) oder 09561/20560 (Tholen). Es wird gebeten, einen Mund-Nasenschutz beziehungsweise eine Maske zu tragen.

Die Belegstelle Michaelsgraben ist von Anfang Mai bis Ende Juli jeweils samstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Sie ist erreichbar von der B 303 aus, Abzweig gegenüber Frohnlach, Wischi-Stadion links liegen lassen, über die Bahnlinie Coburg-Lichtenfels, hinter dem ersten kleinen Wäldchen rechts abbiegen.

Das ehrenamtliche Team an der Belegstelle Michaelsgraben arbeitet für alle Imker, mit oder ohne Vereinszugehörigkeit, und bittet um die Einhaltung der aktuellen Vorsichtsmaßnahmen - aus Selbstschutz und aus Rücksicht gegenüber anderen. red