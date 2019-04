Die Begeisterung spornt alle an

Vom 12. bis 20. April findet in Heraklion (Kreta) die Schulweltmeisterschaft im Basketball für Jungs und Mädchen mit insgesamt 54 Teams aus aller Welt statt - und das Bamberger Clavius-Gymnasium ist dabei.

Mit ihrem Sieg im Bundesfinale Basketball des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" 2018 haben sich die Mädchen des Clavius-Gymnasiums Bamberg für die Teilnahme an der WM 2019 qualifiziert (der FT berichtete darüber). Spielberechtigt sind die Jahrgänge 2001 bis 2004, in denen das CG ein durchaus starkes Team aufzubieten hat.

Für den Veranstalter ISF (International School Sport Federation) steht neben dem sportlichen Aspekt natürlich auch das Zusammentreffen junger Menschen aus aller Welt im Mittelpunkt. So findet während des Turniers ein Tag der Kulturen statt, bei dem die einzelnen Teams ihr Land, ihre Region und ihre Stadt präsentieren sollen.

Sportliche Ziele

Die CG-Mädchen setzen sich natürlich auch sportliche Ziele. "Wenn wir uns schon qualifiziert haben, wollen wir auch etwas erreichen", meint etwa Nationalspielerin Julia Förner. Neben ihrer Nationalmannschaftskollegin Magda Landwehr und den WNBL-Auswahlspielerinnen (Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga) Jana Barth und Kim Siebert gehört sie zu den Leistungsträgerinnen des Teams. Für den Verlauf des Wettkampfs wird aber auch wichtig sein, wie alle CG-Mädels ins Turnier finden und sich auf dem Spielfeld präsentieren.

Gespielt wird bei den Mädchen in acht Gruppen mit jeweils drei bzw. vier Teams. Das Clavius-Gymnasiums trifft in seiner Gruppe auf Kroatien, Chile und Bulgarien. Nach den Ergebnissen der vergangenen Weltmeisterschaften dürfte Kroatien recht stark einzuschätzen sein, teilt das CG mit. Betreuerin Birgit Leykam will sich aber nicht auf eine Prognose festlegen lassen. "Wir gehen mit vollem Einsatz und Engagement in das Turnier. Was dann schließlich dabei herauskommt, werden wir sehen. Toll ist allein schon die große Begeisterung, mit der alle Beteiligten an dieses Topereignis herangehen."

Das gilt zum Beispiel für vier Spielerinnen, die unmittelbar vor der Abiturprüfung stehen, ebenso wie für die Schulleitung des Clavius-Gymnasiums und den Freundeskreis, der das Vorhaben finanziell unterstützt. Wie wichtig auch die Vereine, die letztlich für die basketballerische Ausbildung und Förderung der Spielerinnen verantwortlich sind, das Turnier nehmen, sieht man schon daran, dass DJK Bamberg ein Play-off-Spiel der WNBL hat verlegen lassen, um Terminüberschneidungen zu vermeiden. Nun freuen sich alle Beteiligten auf ein spannendes Turnier mit vielen neuen Erfahrungen und interessanten Begegnungen. kl