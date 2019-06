Seit fünf Jahren befindet sich die Insel-Begegnungsstätte in der Bamberger Straße. Dies ist Anlass für ein kleines Fest, mit dem sich die Insel bei allen Besuchern und Unterstützern bedanken möchte. Gleichzeitig bietet das Fest Gelegenheit, die Begegnungsstätte und ihre Arbeit kennenzulernen. Gefeiert wird am Mittwoch, 5. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr in der Bamberger Straße 21 in Forchheim. Ein kleiner Flohmarkt ist aufgebaut, für Essen und Getränke ist gesorgt. red