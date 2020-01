Die Bedingungen haben sich verbessert

Die Jugendarbeit wird bei der Siedlergemeinschaft Tiefenstein großgeschrieben. Auch ohne eine eigene Jugendgruppe werden die Kinder beim Ostereiersuchen, der Adventsfeier und dem Familiennachmittag ins Vereinsleben mit einbezogen. Die Siedlergemeinschaft Coburg Tiefenstein im Verband Wohneigentum Landesverband Bayern blickte bei ihrer Hauptversammlung positiv auf ein aktives Vereinsjahr für Jung und Alt zurück.

Interessantes Programm

Vorsitzender Fabian Dyllus erinnerte besonders an den Besuch bei den befreundeten Siedlern in Traiskirchen, ans Wirtshaussingen und an die Ausstellung der Luftaufnahmen im Siedlerhaus. Viel Zeit und Engagement habe der Vorstand investiert, um den derzeit 67 Siedlerstellen ein interessantes Programm zu bieten.

Gerätewart Dieter Walter informierte, dass die Mitglieder vereinseigene Geräte kostenlos ausleihen können: Häcksler, Vertikutierer, Beeren- und Obstpresse, Düngelanze und zwei Spritzen. 16 Mal sei das Siedlerheim in Tiefenstein von privaten Nutzern gebucht worden, berichtete Heimwartin Brunhilde Morgenroth.

Stellvertretender Bezirksvorsitzender Hans-Jürgen Amend würdigte die Jugendarbeit der Tiefensteiner Siedlergemeinschaft. Der Bezirk Oberfranken finanziere seine Jugendarbeit allein über Zuschüsse verschiedener Organisatoren, sagte Amend. Kreisvorsitzender Alexander Blessinger informierte darüber, dass beim Landesverbandstag in Bamberg Rudolf Limmer nun neu gewählter Präsident des Landesverbandes Wohneigentum wurde. Zwei Besonderheiten: Er ist aus Oberfranken und auch zum Bundesschatzmeister gewählt worden. Die Bedingungen der Verträge hätten sich für Mitglieder des Verbands für Wohneigentum verbessert, sagte Blessinger. Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtdeckung sei auf zehn Millionen Euro gestiegen, die Bauherrenhaftpflichtdeckung auf 750 000 Euro. Und die im Beitrag enthaltene Öltankversicherung habe sich auf 11 000 Liter für im Gebäude befindliche Tanks erhöht. Bei der Versammlung wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Brunhilde Morgenroth und Waltraud Strecker mit der Treuenadel in Gold ausgezeichnet. Für 40 Jahre wurden Monika Tauer, Anni Fischer, Heinz Naumann und Franz Karl geehrt, für 25 Jahre Frank Pletl. Wolfgang Desombre