Die Bedeutung von Mooren, Wäldern & Co.

Ob Wasser, Luft, Nahrungsmittel oder einfach nur Erholung - der Mensch profitiert auf ganz unterschiedliche Weise von der Natur. Unter dem Begriff "Ökosystemdienstleistungen" wird versucht, eine Wertschätzung dafür auch im Wirtschaftssystem zu verankern. So hat beispielsweise die Bestäubung von Kulturpflanzen durch Insekten auch einen großen ökonomischen Wert für den Menschen ebenso wie die Bindung von klimaschädlichem Kohlendioxid von Mooren.

Bei einer Führung im Ökologisch-Botanischen Garten in Bayreuth am Sonntag, 1. März, werden unter dem Titel "Moore, Wälder & Co." verschiedene Ökosysteme, ihre Leistungen für den Naturhaushalt, aber auch ihr ökonomischer Wert und ihre Gefährdung vorgestellt.

Die Führung beginnt um 10 Uhr, Treffpunkt ist der Eingang zum Garten auf dem Campus der Universität Bayreuth. Der Eintritt ist frei. red