Die Bayerische Landesstiftung unterstützt drei Projekte im Landkreis mit 123 600 Euro

Gute Nachrichten hat Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (CSU) aus München mit im Gepäck: Die Bayerische Landesstiftung unterstützt drei Projekte im Landkreis Haßberge mit insgesamt 123 600 Euro, wie der Landespolitiker aus Theres mitteilte.

Die drei Projekte

"Bei den Objekten handelt es sich um die katholische Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer in Unterhohenried, deren Außenrenovierung mit 7500 Euro gefördert wird, und ein privates Anwesen in Friesenhausen, dessen Sanierungsarbeiten mit 4300 Euro gefördert werden. Die einmalige Förderung von 108 300 Euro erhält dieses Jahr jedoch der Caritas-Kreisverband Haßberge für den Neubau einer barrierefreien Wohnanlage für chronisch psychisch oder suchtkranke Menschen", freut sich der Stimmkreisabgeordnete Vogel, der seit November im wichtigen Haushaltsausschuss des Landtags vertreten ist.

Seit ihrer Gründung 1972 hat die Bayerische Landesstiftung über 500 Millionen Euro an Zuschüssen und Darlehen bewilligt und damit rund 8000 Vorhaben finanziell unterstützt. Der Schwerpunkt der Fördertätigkeit liegt vor allem in der Förderung von baulichen Maßnahmen, zu deren Unterstützung der Staat nicht gesetzlich verpflichtet ist oder die nicht zu den Pflichtaufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften gehören, wie Vogel erläutert.

In Ausnahmefällen werden auch Außensanierungen von Baudenkmälern privater Eigentümer gefördert, soweit dem Objekt eine stadt- oder ortsbildprägende Bedeutung zukommt. "Dies hatten die Fachbehörden und der Stiftungsrat sowohl bei der Kirche als auch bei dem privaten Antrag aus Friesenhausen im Landkreis befürwortet", berichtet Steffen Vogel.

Am Schloss

So werden in Friesenhausen sogenannte Ökonomiegebäude des Schlosses renoviert, deren Substanz in Teilen sogar bis ins Mittelalter zurück reicht. Die überregionale Bedeutung der nach dem Vorbild des Pantheons konzipierten Kirche in Unterhohenried sei auch ausschlaggebend gewesen, dass eines der Hauptwerke des Architekten Bernhard Morell aus dem Jahr 1816 mit 11 000 gefördert werde.

Dank an die Caritas

"Am meisten hat mich aber die Förderung der Caritas für das Wohnbauprojekt Sankt Katharina gefreut. Einerseits weil ich mich auch persönlich schon seit vielen Jahren dafür stark gemacht habe und mich dabei unter anderem auch an den Vorstandsvorsitzenden der Landesstiftung gewandt habe, andererseits besonders deshalb, weil sich die Versorgungsstruktur für psychisch- und suchtkranke Menschen in unserer Region nun deutlich verbessern wird", erklärt Steffen Vogel, der besonders auch das Engagement der Caritas Haßberge und ihrer Geschäftsführerin Anke Schäflein in diesem Bereich lobend hervorheben möchte. red