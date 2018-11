Die bayerische HIV-Testwoche "TestJetzt!" startet

Viele Männer und Frauen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestand. Weltweit gibt es rund zwei Millionen Neuinfektionen jährlich. Bayern ist in Deutschland das am zweitstärksten betroffene Bundesland, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Demnach erfahren hier jedes Jahr etwa 400 Männer und Frauen, dass sie HIV-positiv sind. Sie haben sich mit dem Virus angesteckt, das die Immunschwächekrankheit Aids auslösen kann.

Im Rahmen der Initiative "TestJetzt!" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege besteht im Zeitraum vom 26. bis 30. November 2018 das Angebot eines kostenlosen und anonymen HIV-Tests in den Gesundheitsämtern und Aids-Beratungsstellen in Bayern.

Die landesweite Testwoche will darüber informieren und dazu ermutigen, sich auf HIV untersuchen zu lassen. "Habe ich mich angesteckt? Oder mache ich mir unbegründet Sorgen?" Die einzige Möglichkeit, darauf eine sichere Antwort zu bekommen, sei ein HIV-Test, verbunden mit einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Experten. Dafür stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen in Bayern bereit. Die Behandlungsmöglichkeiten seien glücklicherweise heute besser als jemals zuvor. Die Chancen, mit HIV alt zu werden, stünden gut - wenn die Infektion rechtzeitig erkannt und behandelt werde.

In Bamberg besteht die Möglichkeit zum Test im Gesundheitsamt (Ludwigstr. 25, II. Stock, Eingang A, Telefon 0951/85651) täglich von 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. Die Angebote können ohne vorherige Anmeldung wahrgenommen werden. Zur Anwendung kommt ein Schnelltest.

Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten www.testjetzt.de, www.bzga.de sowie www.zanzu.de/de/themen/hiv-und-aids (mehrsprachig/einfache Sprache). red