Die Bauleitplanung in Unterleinleiter

Am Donnerstag, 28. März, findet um 19.30 Uhr im Rathaus eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Unterleinleiter statt. Hierzu ergeht an die Bevölkerung Einladung. Neben Informationen zum aktuellen Sachstand bezüglich der Bauleitplanung Unterleinleiter und Dürrbrunn stehen zwei Bauvorhaben (Errichtung von drei Garagen in Unterleinleiter; Anbau an eine landwirtschaftliche Einstellhalle mit Nutzungsänderung zum Wohnhaus in Unterleinleiter) auf der Agenda. red