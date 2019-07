Die Bauarbeiten im Mitwitzer "Krausen-Haus" nehmen Fahrt auf

Der Bauausschuss der Marktgemeinde Mitwitz machte sich bei einer Ortsbegehung ein Bild von den Baufortschritten im ehemaligen Bauernhaus Kraus, Kronacher Straße 3. Gebannt lauschten die Mitglieder des Gremiums den Ausführungen der beiden federführenden Architekten Peter Lauer und Winfried Lebok, die über die bisher geleisteten Arbeiten berichteten. So wurde das gesamte Wohnstallhaus "vom Keller bis zum Dach" umgekrempelt und vollständig entkernt, der Fußboden entfernt, notwendige statische Sicherungsmaßnahmen ergriffen und nicht zuletzt deswegen auch das Dach abgedeckt.

Die Außenfassade bleibe bis auf Weiteres, obwohl sie keinen schönen Anblick biete, im jetzigen Zustand. In den nächsten Wochen sollen dagegen im Inneren die Schadensaufnahme und nachfolgend fällige Instandsetzungen wie Holzreparaturarbeiten sowie Einsetzen der Bodenplatten zügig erfolgen. Dabei soll bei der Innengestaltung versucht werden, den typischen Charakter des Hauses, gekennzeichnet durch Sandstein, Fachwerk und Gefach - das ist der Raum zwischen den Holzbalken, bestehend aus Weiden und Lehm - zumindest in Teilen auch sichtbar zu erhalten. Auch die Blockbohlendecke soll restauriert werden.

Bürgermeister Hans-Peter Laschka zeigte sich erfreut darüber, dass das Vorhaben "Krausen-Haus" nach anfänglichen Startschwierigkeiten volle Fahrt aufgenommen habe. Mit der Volldämmung und Verschieferung der Außenfassade, sagte das Gemeindeoberhaupt, sei allerdings in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Insofern seien auch die Einweihung der vorgesehenen Tourismuszentrale mit angedachten Ausstellungsräumen im ersten Stock sowie der Bezug der geräumigen Wohnung im zweiten Stock erst für 2020 vorgesehen.

Eines der ältesten Häuser

Obwohl die Ursprünge des Bauernanwesens Kraus weit zurück, aber letztlich im Dunkeln liegen, kann man ohne Übertreibung sagen, dass das Gebäude zu den ältesten Häusern von Mitwitz gehört. Erste Hinweise finden sich in der sogenannten "Silbermann-Chronik". Dort wird in einer Lehensaufstellung der Herren von Würtzburg zu Mitwitz aus dem Jahr 1673 die Sölde als eine "Behausung samt Hofrecht, Stadel und Garten ..." aufgeführt. Mit Hans Kraus taucht nur wenige Jahre später, nämlich 1694, der Name der Familie Kraus auf, die demnach rund 300 Jahre Besitzer des Hauses war. Erst mit dem Tod des allseits geschätzten Gemeindearbeiters Adolf Kraus und seiner recht leutseligen und beliebten Frau Marta ("Martl") vor einigen Jahren starb diese Mitwitzer "Krausen-Linie" aus.