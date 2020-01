Die Barrieren fallen

Die katholische Filialkirche Sankt Georg im Ortsteil Pfaffendorf erhält einen barrierefreien Zugangsweg und eine Toilette. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte der Bauausschuss einen entsprechenden Antrag der katholischen Kirchenstiftung St. Georg einstimmig gebilligt. Am Dienstagabend musste sich das Gremium nun erneut mit der Materie befassen.

Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde hatte der Gemeinde mitgeteilt, dass das Vorhaben nur unter bestimmten Bedingungen genehmigt werden könne. Unter anderem muss der Mindestabstand zum befestigten Fahrbahnrand der Staatsstraße 15 Meter betragen. Die Größe der WC-Anlage ist auf den notwendigen Bedarf abzustimmen. Gegen die Auflagen regte sich kein Widerstand.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Bauausschuss die Aufstellung einer Werbeanlage in der Weismainer Straße abgelehnt. Grund: Die zunehmende Flut an Plakattafeln entlang der Altenkunstadter Durchgangsstraße. Nun sieht es so aus, als könnte die 4,47 Meter hohe und 3,89 Meter breite Tafel der Deutschen Plakat-Werbung doch noch aufgestellt werden. Das Landratsamt Lichtenfels und das Staatliche Bauamt Bamberg sehen keine Beeinträchtigung des Ortsbildes und berufen sich auf einschlägige Gerichtsurteile, die eine Ablehnung unmöglich machten.

Die Herren vom Amt ...

Davon unbeeindruckt zeigte sich Norbert Schnapp von der Jungen Wähler Union (JWU). "Wenn wir die Reklame-Anlage genehmigen, dann haben wir in einem halben Jahr drei von der Sorte dort stehen. Die Herren vom Amt tun sich leicht - sie wohnen ja nicht da."

Dem widersprach Bürgermeister Robert Hümmer (CSU). Der Gemeinde seien rechtlich die Hände gebunden. Die Anlage wird auch beleuchtet sein. In der dunklen Jahreszeit ist das für Ludwig Winkler von den Freien Bürgern der Ortsteile kein Problem. Aber im Sommer. Zum Schutz der Insekten sollte in der warmen Jahreszeit auf eine Beleuchtung verzichtet werden. Für Winkler wäre das ein sinnvoller Beitrag, die künstliche Lichtverschmutzung einzudämmen. Man verständigte sich darauf, zu prüfen, ob ein Verzicht der Beleuchtung im Sommer rechtlich möglich ist. Sobald Klarheit herrscht, soll erneut abgestimmt werden.

"Ich führe doch keinen Tanz auf wegen einer nicht genehmigten Sache", ereiferte sich der Bürgermeister. "Das ist ein Tanz für den Bürger", erwiderte Winkler. Der "Reigen" wäre eine Ortsbesichtigung gewesen, bei dem es um ein Bauvorhaben in Maineck gegangen wäre. Anne und Stefan Sack möchten dort unweit des Friedhofes ein Wohnhaus errichten.

Im Außenbereich

Für ihr Bauvorhaben haben sie sich allerdings ein Grundstück ausgesucht, das im Außenbereich liegt. Würde der Antragsteller den Standort nach Norden hin zur bestehenden Bebauung verschieben, so Oppel, könne man über eine Anschlussbebauung reden. Als einziger im Gremium stimmte Winkler für das Bauvorhaben.

Stefan Linz möchte in der Langheimer Straße barrierefreie Seniorenwohnungen bauen. Für sein Bauvorhaben muss der Investor aus Bad Staffelstein 41 Parkplätze vorhalten. Da auf seinem Areal nur 36 möglich sind, will er auf einem benachbarten Grundstück, neben der Zufahrt zur Neumühle vom Baugebiet "Weidner" aus, fünf weitere schaffen. Das Gremium erteilte eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Im Dezember hatte der Bauausschuss drei Gewerke für die Generalsanierung der Altenkunstadter Grundschule vergeben. Nach Auskunft des Bürgermeisters wurden die Klempnerarbeiten zum Preis von 22 278 Euro an die Schreinerei Fischer aus dem Ortsteil Burkheim vergeben. Die Bayernwerk Netz GmbH in Kulmbach sorgt dafür, dass auf der Baustelle Strom fließt. Die Kosten für den Netzanschluss bezifferte Hümmer auf 35 387 Euro. Die Werner Grampp GmbH aus Mainleus baut eine mobile Trennwand ein, die 14 395 Euro kostet.