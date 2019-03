Die "Sawmill Band" gastiert in Lichtenfels. Die Fusion von Musikern aus Südthüringen und der Coburger Region hat die "Sawmill Band" entstehen lassen. Die Barden aus dem Schaumberger Land haben elektro-akustischen Handmade-Guitar-Rock im Gepäck. Mit Songs von J. J. Cale, Johnny Winter, Bette Midler, Rory Gallagher und Tom Petty führt der Weg an diesem Abend von "Sweet Home Alabama" bis nach "Memphis Tennessee". Das Motto der fünf Männer und ihrer Sängerin Ramona lautet "These boots are made for rocking". Die Band ist am Donnerstag, 7. März, im Café "Moritz" in Lichtenfels zu hören und zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Foto: privat