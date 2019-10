Die Band Shalom sucht nach Musikern

Die Kersbacher Band Shalom sucht Musiker und Musikerinnen für neues geistliches Lied. Darunter versteht man moderne religiöse Musik. Eine Band, die einen Gottesdienst mit neuem geistlichem Lied begleitet, ist immer eine Besonderheit für die Ohren der Gottesdienstbesucher. Aber eine Band, der Musiker fehlen, kann nicht spielen.

Gruppe gibt es seit 2004

Die Band Shalom wurde 2004 gegründet und spielt seither in der Pfarrei St.Johannes und St.Ottilie in Kersbach und auch außerhalb der Pfarrei. In letzter Zeit ist es für die Band ein Problem geworden, Musikerinnen oder Sängerinnen zu finden. Viele Mitglieder der Band sind durch berufliche- und familiäre Überlastung oder durch Schule und Studium nicht mehr in der Lage regelmäßig zu proben.

Die Band verfügt über ein hervorragendes technisches Equipment und bedingt durch das neue Pfarrheim auch über eine sehr angenehme und ansprechende Umgebung zum Proben. Da die Band weiterhin bestehen möchte, sucht sie Mitspielerinnen und Mitspieler für Gitarre, Keyboard, Rhythmusinstrumente, Blas- oder auch Streichinstrumente.

Wer sich dafür interessiert, kann sich per Mail an julia.mohl@freenet.de oder telefonisch unter 09191/704920 oder 015206047094 wenden. Die Pfarrgemeinde und die Band würden sich über viele neue Mitglieder freuen. red