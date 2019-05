Die Bammersdorfer wallfahren wieder

Die Wallfahrt der Bammersdorfer zur Kreuzbergkirche in Hallerndorf findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Dazu sind alle Wallfahrer (nicht nur aus Bammersdorf) eingeladen. Die Wallfahrt beginnt in Bammersdorf am Wallfahrtskreuz in der Brunnenstraße um 7 Uhr. Mit dem Wallfahrergottesdienst um 10.30 Uhr in der Kreuzbergkirche endet die Wallfahrt. Anschließend ist zu einem gemütlichen Beisammensein auf den Kreuzbergkellern eingeladen.