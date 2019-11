Zusätzlich zur Sonderausstellung "Die Bambergers" in der Sonnenvilla in der Kronacher Straße 21 informiert der Historiker Christian Porzelt in einem Vortrag am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr über den Kronacher Teil der jüdischen Familie. Bei seinen Ausführungen wird der Historiker insbesondere auf die Entstehungsgeschichte der Schautafeln eingehen, die die Geschichte der weit verzweigten jüdischen Familie Bamberger von der Reichsgründung bis in die Zeit des Nationalsozialismus aufzeigen. Über 200 Dokumente, Fotos und Briefe, die in der Schweiz überdauert haben, wurden dazu von den Nachkommen der Familie zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Nach dem Vortrag haben die Besucher die Möglichkeit zur Besichtigung der Sonderausstellung und von einigen Räumlichkeiten des Hauses. red