Die Bamberger Feuerwehr gedachte am Gründungstag wieder ihrer toten Mitglieder

Zum 159. Gründungstag der Feuerwehr Bamberg fand das traditionelle Gedenken an verstorbene, gefallene und vermisste Mitglieder der Feuerwehr statt. Stadtbrandrat Matthias Moyano nahm auch Bezug auf die drei Todesfälle von Feuerwehrdienstleistenden in Bayern bzw. Baden-Württemberg: Im Januar 2019 sind insgesamt drei Aktive bei der Ausübung ihrer Feuerwehrtätigkeit gestorben. Unter ihnen ist auch der Kitzinger Kommandant, der über Feuerwehrkreise hinaus als Fachjournalist und Redner bekannt war. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal zog die Bamberger Feuerwehr mit musikalischer Begleitung vom Blasmusikverein Oberhaid über die Markusbrücke zur Gründungsgaststätte "Pelikan". Zum ersten Mal traten nicht nur Aktive, Passive und Jugendliche der Wehr an, sondern auch einige Kinder der im Mai 2018 gegründeten Kinderfeuerwehr. Text/Foto: Michael Zopf/A. Wilhelm