Die Balance finden

Leichtigkeit kann man essen. Die Gesundheitsangebote der AOK bieten die Gelegenheit, das einmal auszuprobieren. Sie zeigen, wie man über die Ernährung eine gesunde Balance mit mehr Power, mentaler Fitness und Spaß erreichen kann. Folgende Kurse in der AOK-Geschäftsstelle Kulmbach stehen zur Verfügung:

"Aktiv abnehmen Plus!" - mit gutem Gewissen genussvoll essen und sich langfristig mehr bewegen. Dieser Kurs zeigt Personen mit leichtem Übergewicht, wie man durch Änderung der Ess- und Bewegungsgewohnheiten alten Ballast abwirft, sein Wohlfühlgewicht erreicht und Stück für Stück fitter wird. Kursbeginn ist am Dienstag, 10. März, um 17.30 Uhr.

"Schnelles für Berufstätige" - Wer nur wenig Zeit zum Kochen hat, ist in diesem Seminar genau richtig. Die Teilnehmer erfahren, welche Lebensmittel Power bringen und fit machen. Im Praxisteil werden gesunde und schmackhafte Mahlzeiten zubereitet, die schnell gehen. Das Seminar beginnt am Dienstag, 3. März, und findet von 18 bis 19 Uhr statt.

"Lust auf ... Vegetarisch!" Vegetarische Ernährung ist in aller Munde. Doch was kommt auf den Teller, wenn Fleisch und Fisch wegfallen? Was ist bei vegetarischer Kost zu beachten, damit man mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Dieses Seminar findet am Montag, 23. März, von 17 bis 20 Uhr statt.

Anmeldung und Informationen unter 0921/288-213 oder www.aok.de/bayern/kurse. red