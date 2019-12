Die Bahn baut wieder

Der ICE-Ausbau im Landkreis hat wieder Fahrt aufgenommen. Von Breitengüßbach her rückt die Bahn vierspurig auf Hallstadt vor. Nachdem das Bett für zwei weitere Gleise geschottert wurde, ist inzwischen die Dimension der neuen Trasse deutlich zu erkennen. 2020 soll der Ausbau in voller Breite auch durch Hallstadt selbst beginnen. Im südlichen Landkreis herrscht dagegen noch Ruhe vor dem Sturm. Der Planfeststellungsbeschluss - also die Baugenehmigung für die Bahn - steht immer noch aus. hak