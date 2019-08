Die Bagger können bald kommen

Im Untersiemauer Gemeindeteil rücken bald die Bagger an. Nach langer Zeit wird demnächst der Dorfteich wieder ausgebaggert und damit von einer dicken Schlammschicht am Boden befreit.

"Die Arbeiten sollen bereits Mitte September beginnen", wusste Markus Fleischmann, als er am Samstag mit den Vorbereitungen zum Ausbaggern beschäftigt war. Bevor die schweren Geräte zum Einsatz kommen, werden in den kommenden Tagen noch kleine Gräben in den Schlamm gezogen. Damit kann das Wasser aus dem Teich komplett ablaufen und der Untergrund abtrocknen.

Damit das möglich ist, wurde bereits jetzt der Teich abgelassen und die darin lebenden Fische - wie Karpfen und Weißfische - in Sicherheit gebracht. Spontan erklärten sich einige Ortsbürger bereit, beim "Abfischen" aktiv mitzuhelfen. Markus Fleischmann fand im Teich unter anderem fünf große Muscheln, die seine Tochter Emma stolz am Uferrand präsentierte und danach sofort wieder in das Wasser zurück legte.

Ein Stück mehr Sicherheit

Mit dem Ausbaggern tritt auch eine Verbesserung des Feuerschutzes ein, denn der Teich stellt für die Feuerwehr im Brandfall einen enorm wichtigen Wasserspeicher dar. Aber auch die Teilnehmer am jährlichen Neujahrsschwimmen werden sich freuen - sie haben bei ihrem Winterabenteuer dann einen festeren Untergrund.