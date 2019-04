Die Awo will mit "get together" die Integration fördern und erleichtern

Niklas Schmitt Wie kann Integration gelingen? Die Arbeiterwohlfahrt Forchheim (Awo) hat darauf eine klare Antwort: gemeinsam. Nun haben sie ihr neues Begegnungsprojekt "get together" vorgestellt. Ziel dabei ist es, die Geflüchteten auch zu Beginn ihres Erwachsenenlebens weiter zu unterstützen und sie mit Forchheimern zusammenzubringen. "Get together": englisch für Zusammenkommen.

An die hiesige Kultur heranführen

"Wir wollen gerne in Begegnung treten", sagt Stephanie Kaufmann, Fachbereichsleitung für Jugend und Familie der Awo. In den nächsten drei Jahren sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die jungen Erwachsenen an die hiesige Kultur heranzuführen. Die Förderung dazu steht auf zwei Säulen. Zum einen sollen die Geflüchteten Hilfe bei alltäglichen Aufgaben bekommen, die sie noch immer vor Probleme stellen. Darunter fallen Behördengänge, Korrespondenz oder Wohnungssuche. Einfach Dinge, sagt Kaufmann, bei denen man die Eltern um Rat bitten würde.

Den meisten Geflüchteten fehlen diese aber. Die Gruppe von etwa 15 Teilnehmern, die als unbegleitete Flüchtlinge nach Forchheim kamen, haben ab ihrer Volljährigkeit keinen Vormund mehr. "Was passiert denn danach", fragt Kaufmann. So richtet sich das Projekt an junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren.

Sie müssten Wohnungen und Arbeit finden und weiterhin unterstützt werden. Das findet vor allem während der drei wöchentlich angebotenen Treffen statt. Montags soll gemeinsam gefrühstückt werden, einmal im Monat wird ein Stammtisch abgehalten und zudem kommen noch offene Sprechzeiten. Dort können die Geflüchteten den drei Mitarbeitern ihre individuellen Wünsche vortragen und über Aktivitäten diskutieren.

Die andere Seite soll aus gemeinsamen Projekten bestehen, für die die Projektleiter auch auf die Mitarbeit lokaler Vereine, Künstler und Bürger angewiesen sind. Denn die Unterstützung der Geflüchteten sei nur die eine Seite, sagt Kaufmann: "Wir wollen einen neuen Weg gehen, etwas Aktives machen."

Also in die Fränkische Schweiz gehen, mit Sportvereinen zusammenarbeiten, Feste feiern. Ausgangspunkt dabei seien stets die Geflüchteten selbst. Eingeladen sind alle, die Interesse haben. Die erste gemeinsame Aktivität wird ein Kinobesuch in Bamberg sein. Dort wird der Film "Ballon" von Michael Herbig gezeigt, denn auch innerhalb Deutschlands gebe es Fluchtgeschichten.

"Was bewegt sie und wo können wir sie mitnehmen", fragt sich Kaufmann und betont die Spontaneität, mit der an das Projekt herangegangen wird. Vielleicht wird es ein Radioprojekt geben, vielleicht wird das afghanische Neujahrsfest, das Nouruz, im kommenden Jahr öffentlich groß gefeiert. Sie wisse es noch nicht, weil den Teilnehmern eben nichts aufgedrückt werden soll. "Was wir machen, ist sehr vielschichtig", sagt Kaufmann.

Ein Ziel dieser Arbeit ist es auch, Vorurteile abzubauen. Der Bedarf für Nachhilfe sei groß, sagt Kaufmann, die Geflüchteten wollten nach der Arbeit und nach den Sprachkursen ihre Lücken noch weiter schließen. Das Bild, dass die Afghanen und Syrer, woher die meisten in Forchheim stammen, nur Geld abgreifen wollten, sei falsch. Um die 95 Prozent seien den geraden Weg gegangen und froh, wenn sie besonders am Anfang ihrer Selbstständigkeit noch ein wenig Unterstützung bekämen.

Eine gemeinsame Sprache

Finanziell wird die Awo, die einen Eigenanteil von 30 Prozent trägt, durch die Aktion Mensch, die 280 000 Euro für die gesamte Projektdauer zur Verfügung stellt, unterstützt. Abgedeckt sind damit auch größere Veranstaltungen. Wie das genau aussehen könnte, hat bei der Projekt-Vorstellung Werner Silzer gezeigt. Mit allen Anwesenden hat er über die gemeinsame Sprache der Musik ein rhythmisches Orchester angeleitet. Jeder hatte ein Schlaginstrument in der Hand und alle haben gemeinsam musiziert, über alle Sprach- und Ländergrenzen hinweg.