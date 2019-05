Der Awo-Kreisverband lädt zu seinem Sommerfest in Verbindung mit einer Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Sambinis heute, 25. Mai, in den Garten des Kinderhauses Abenteuerland in der Neustadter Straße ein. Das Kinderhaus wird in ein Sambafestival-Gelände verwandelt. Die Besucher erwarten Sambaklänge, ein Blick in die Vergangenheit der Sambinis und des Kinderhauses sowie brasilianische Gerichte und vieles mehr. Los geht es um 10 Uhr. red