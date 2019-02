Die Auswirkungen von Referenzzinssätzen auf Darlehensverträge

Die Forschungsstelle für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg lädt am Donnerstag, 7. Februar, zum Vortrag "Benchmarks - Aufsichts- und privatrechtliche Fragen" ein. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Findelgasse 7/9 in Nürnberg statt. Um Anmeldung per E-Mail an fs-bankrecht@fau.de wird gebeten. Bei zahlreichen Finanzinstrumenten und -kontrakten hängt die Preisbildung von der Genauigkeit und Integrität bestimmter Referenzwerte ab. Die schweren Manipulationen bei Referenzzinssätzen wie "Libor" und "Euribor" sowie die Manipulationsvorwürfe in Bezug auf Energie-, Öl- und Devisen-Referenzwerte zeigen, dass Referenzwerte Interessenkonflikten unterliegen können. Aus diesem Grund hat es die EU für notwendig befunden, die Genauigkeit, Robustheit und Integrität der Referenzwerte durch Erlass der Benchmark-Verordnung sicherzustellen. Auf der Veranstaltung werden praxisrelevante privat- und aufsichtsrechtliche Fragen der Benchmark-Verordnung, insbesondere die Auswirkungen der Änderung der Referenzzinssätze auf bestehende Darlehensverträge, diskutiert. red