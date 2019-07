Leistungen Bei den besten Realschülern in Eltmann hatten in allen Klassen die Mädchen die Nase vorne. Auch in den einzelnen Fächern konnten die Mädchen vier von sechs Auszeichnungen entgegennehmen.

Top Schulbeste und Klassenbeste der 10b wurde Lea Fuchs aus Breitbrunn mit einem Notendurchschnitt von 1,33. Weitere Klassenbeste sind: Lena Langhans (Klasse 10a) aus Sand mit der Note 1,45, Linnea Krug (10c) aus Stettfeld mit der Note 1,42 und Paula Thomann (10d) aus Eschenbach mit 1,62.

Fächer Für die besten Leistungen in den einzelnen Fächern an der Wallburg-Realschule Eltmann wurden folgende Absolventen ausgezeichnet, in der

Wirtschaft: Noah Hildenbrand, Steinbach (Klasse 10b); Mathematik: Linnea Krug, Stettfeld (Klasse 10c); Kunst: Leonie Strätz, Schönbach (Klasse 10d);

Deutsch: Marie Reichmann, Sand (Klasse 10c); Französisch: Luca Marschall, Viereth (Klasse 10c); Physik: Dominik Bräutigam, Viereth (Klasse 10a). Die ausgezeichneten Realschüler wurden mit Preisen belohnt, die Sponsoren bereitstellten. gg