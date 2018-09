Die Aufholjagd kostet dem HCE zu viel Kraft

Der 220-fache deutsche Handball-Nationaltorwart Carsten Lichtlein trägt ab dem 1. Juli 2019 das Trikot des HC Erlangen. Der in Würzburg geborene Welt- und Europameister wird nach dann sechs Jahren beim VfL Gummersbach im kommenden Sommer nach Franken zurückkehren und mit seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Nikolas Katsigiannis ab der Saison 2019/20 das Torhütergespann des einzigen bayerischen Bundesligisten bilden. Gorazd Skof hingegen teilte dem Klub mit, dass er nach der laufenden Saison seine Profikarriere beenden will. Gestern Abend musste sich der HCE in der Bundesliga abermals geschlagen geben, weil er den Mindener Angriff nicht wie gewünscht ausschalten konnte und selbst zu wenig Durchschlagskraft entwickelte. GWD Minden - HC Erlangen 29:22

Da die Mindener Torhüter einen Sahnetag erwischten, sah sich der HC Erlangen schnell mit 0:3 im Hintertreffen. Die Gäste versuchten, die Partie offen zu halten, kämpften sich immer wieder mit viel Aufwand zurück, wie beim 6:4 (17.). Doch auf diese Phasen wusste Minden stets die richtige Antwort. GWD zog auf 10:5 davon, Erlangen verkürzte zur Pause auf 12:9.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel: Die Hausherren erhöhten auf 15:10, der HCE mühte sich zum 19:17. Doch die Mittelfranken verbrauchten dabei zu viel Kraft, mussten Minden über 23:17 ziehen lassen und verloren letztendlich etwas zu deutlich mit sieben Toren Unterschied. red