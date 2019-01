Die Arbeitsplatzmesse "work@ludscht" war ein Erfolg und soll sich etablieren

Zufriedene Aussteller, viele Besucher, eine sehr gute Organisation und sogar schon einige erfolgte Anstellungen: Die erste "work@ludscht" war rundum gelungen. 19 Aussteller gaben im vergangenen September in der Hermann-Söllner-Halle an ihren Ständen einen interessanten Einblick in die heimische Wirtschaft sowie Karrieremöglichkeiten vor Ort - und das offensichtlich mit durchschlagendem Erfolg.

"Die ,work@ludscht' hat die Erwartungen voll erfüllt", freute sich Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt (SPD) beim 4. Unternehmerstammtisch, der dieses Mal im Wela-Werk in Ludwigsstadt stattfand. Mit der Messe habe man, so Ehrhardt, die vielfältigen beruflichen Perspektiven - Ferienjobs, Ausbildungs- und Praktikumsplätze sowie Festanstellungen - der Rennsteigregion aufzeigen wollen. Insgesamt stellt der Arbeitsort Ludwigsstadt knapp 1400 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verteilt auf rund 30 Unternehmen zur Verfügung. Aber auch den attraktiven Wohnort Ludwigsstadt habe man mit der Messe besser bekannt machen wollen. Ehrhardts Dank galt allen Teilnehmern sowie insbesondere Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbaumanagement für die sehr gute Organisation. Der Erfolg geht auch aus einer Befragung der Messe-Teilnehmer hervor, die in Fragebögen durchwegs eine hohe Zufriedenheit hinsichtlich der Besucheranzahl, des Veranstaltungsorts, der Organisation, sich ergebender Kontakte und Bewerbungen äußerten. Von den 17 Unternehmen, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, möchten 16 bei einer Zweitauflage dabei sein.

Positives Fazit

Auch das Fazit in der Runde fiel positiv aus. "Die Messe hat uns viel gebracht. Wir hatten zwei Einstellungen; bei drei Bewerbern laufen Gespräche", bekundete Dagmar Hunger, Personalleiterin bei Sumida Lehesten. Richard Eichhorn vom Bauunternehmen Eichhorn zeigte sich von der Sinnhaftigkeit der "work@ludscht" überzeugt. Viele der Firmen in der Rennsteigregion generierten einen nicht unerheblichen Teil ihrer Arbeitskräfte aus dem Thüringer Raum, die jedoch kaum eine Messe in Kronach besuchen würden. Dies bestätigte Frank Fischbach, Inhaber des Dachdeckergeschäfts Ewald Fischbach, der von einem Haupt-Einzugsgebiet zwischen 15 und 20 Kilometer zum Arbeitsort sprach. In den Gesprächen mit den Besuchern habe er großes Interesse gespürt. "Das ist eine Super-Einrichtung, die man regelmäßig durchführen sollte", regte er an. Laut Wela-Geschäftsführer Wolfgang Vetter und -Betriebsleiter Udo Conrad habe man bereits eine Woche später mehrere Bewerbungen auf dem Tisch gehabt. Kronach Creativ-Vorsitzender Rainer Kober plädierte für lokale Arbeitsplatzmessen, da kleinere Unternehmen vor Ort anders wirken könnten. Sehr beeindruckt zeigte er sich von der Anzahl an Ausstellern und Besuchern. "Für eine Premiere ist das sehr gut. Andere Messen erreichen einen solchen Zuspruch erst bei der dritten oder vierten Auflage", so Kober.

Einig war man sich über die Fortführung der Messe und die Organisation seitens des Stadtumbaumanagements. Nach einiger Diskussion wurde Samstag, 14. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr festgelegt. Die Messe soll erneut in der Hermann-Söllner-Halle in der gleichen Größe abgehalten werden.