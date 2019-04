Die Apotheke der Natur

Alant, Bärlauch, Currykraut ... das Abc der Kräuter ließe sich problemlos bis zum Buchstaben Z fortsetzen - so umfangreich ist die Auswahl an heimischen Heil- und Gewürzkräutern, die seit mittlerweile 20 Jahren in jedem Frühjahr zum Kräutermarkt im Alten Bauhof des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim angeboten wird.

Regelmäßig wiederkommende Kunden berichten von der besonderen Widerstandsfähigkeit der Pflanzen, und das Informationsblatt, das es zu jeder Heilpflanze gratis gibt, beschreibt ihre Besonderheiten, die Wirkungsweise und die Verwendung in der Küche. Zum Angebot an Heil- und Gewürzkräutern kommt ein ausgewähltes Sortiment an heimischen Stauden sowie Ziergräsern. Wer Balkon oder Garten ein wenig auffrischen möchte oder ein ganz spezielles Heilkraut sucht, ist auf dem Fachmarkt, der noch bis Sonntag, 12. Mai, dauert, genau richtig.

Anregungen aus dem Museum

Anregungen, wie Hausgärten gestaltet werden können, gibt es im Museum genug. Jede Hofanlage hat ihren eigenen Garten, dessen Bepflanzung sich an den Forschungsergebnissen der Museumsfachleute orientiert. So ist ein Gang durchs Museum nicht nur eine Augenweide, sondern gibt auch Aufschluss, wie die Gärten zu welcher Zeit in welcher Region angelegt waren.

Zum Begleitprogramm gehört ein Informationsstand mit Besucherberatung zum Insektenschutz im eigenen Garten und Pflanzenschutzberatung mit Detlef Petzuch vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Würzburg, der am Samstag, 4. Mai, und am Mittwoch, 8. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Am Mittwoch, 1. Mai, von 15.30 bis 16.15 Uhr können Smoothies hergestellt werden, am Samstag, 4. Mai, von 15.30 bis 16.15 Uhr Pesto aus Kräutern, beides mit Manuela Grossmann vom Wildkräuterhof Oberickelsheim. Am Samstag, 11. Mai, und am Sonntag, 12. Mai, gibt es eine Projektvorstellung und Besucherberatung mit der Vereinigung "Hortus Insectorum" jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 5. Mai, eine offene Führung "Alte Heilpflanzen neu entdeckt", Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse.

Zum Apothekentag am Sonntag, 5. Mai, der genau in die Mitte des Kräutermarkts fällt, werden in der Kräuter-Apotheke von 10 bis 17 Uhr alte und neue Apothekentätigkeiten gezeigt. Besonders interessant ist das Drehen von perfekt gleich großen Pillen mittels Pillenmaschine, heißt es in der Pressemitteilung des Freilandmuseums. Der Fachmarkt im alten Bauhof am Holzmarkt 14 in Bad Windsheim ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet - der Eintritt ist frei. red