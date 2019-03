Die Anna feiert 90.

Im Seniorenzentrum der Awo in Breitengüßbach feierte Anna Scheller ihren 90. Geburtstag. Geboren wurde die Jubilarin am 5. März 1929 in Chemnitz. Sie wuchs dort mit ihren drei Schwestern auf, ging in Lichtenfels zur Volksschule und absolvierte anschließend bei der Firma Krauss und Weinbeer in Lichtenfels eine Lehre als Bürokauffrau. Beim Tanzen im Bergschloss Lichtenfels lernte sie ihren Mann Georg kennen. Am 9. Juni 1951 wurde Hochzeit gefeiert. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, mittlerweile hat sie drei Enkelkinder und fünf Urenkel. Ihr Mann Georg verstarb im Dezember 2008, seit 2010 wohnt Anna Scheller im Seniorenzentrum in Breitengüßbach. Zu ihren Hobbys zählen Stricken, Lesen und Fernsehen. Ihre große Liebe gilt natürlich ihrer Familie. red