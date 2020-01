Die Anmeldung läuft

Die Anmeldezeit für das Frühjahr/Sommer Programm der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg mit einem Angebot von 462 Kursen hat begonnen. Für die kommenden Monate werden Kurse in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Karriere sowie für Kinder angeboten.

Erste Angebote sind bereits ausgebucht, und besonders für Sprachinteressierte lohnt sich eine zügige Entscheidung, denn die Sprachkurse starten fast alle in der ersten Februarwoche. Auf www.vhs-kisshab.de ist sowohl die Anmeldung möglich, als auch das Kursprogramm in der stets aktuellsten Form abrufbar.

Ergänzende Informationen

Zum gedruckten Programmheft gibt es folgende Ergänzungen: Der Kurs (44005KG) Französisch - A2.1 (Teil 2) beginnt bereits am Dienstag, 4. Februar 2020, und findet nicht montags statt. Transparenz und Leuchtkraft der Aquarellfarben bilden in den zwei Malkursen (24015KG und 24015KG), die am 19. und 21. Februar starten, den Ausgangspunkt für Experimente und Übungen.

Der neue Kurs "Make-up: Auffallen ohne aufzufallen" (35015HA) am 28. März wird auf den 4. April, 10 bis 12 Uhr, verschoben. Aufgrund des guten Zuspruches gibt es noch einen Zusatzkurs (35017HA) am 25. April von 10 bis 12 Uhr. Die Wirkung der Stimme kann im Kurs "Stimme und Präsenz: Wirksamer Einsatz der Sprache" (5303KG) am 1. Februar, 9 Uhr, im Stadtsaal ergründet werden. Dies ist die letzte Veranstaltung aus dem Programm vom Herbst/Winter.

Hier stehen die "Füße im Fokus: Spiraldynamik und Yoga" helfen im gleichnamigen Kurs (31140KG) gegen weit verbreitete Fußproblemen.

Im Intervalltraining von "BodyWeight trifft HIIT" (32115KG ) ab 3. Februar, 19.30 Uhr, in der Turnhalle der Staatlichen Realschule lernt man die Gesamtmuskulatur zu kräftigen und seine Ausdauer zu verbessern.

Beweglichkeit mit sanfter Fitness durch Übungs- und Stretching-Sequenzen bietet die neue Veranstaltung "Sensitive Fitness" (32220KG ) ab 3. Februar, 10.30 Uhr. Neu ist auch der Intensivkurs (42025KG) "Deutsch im Beruf - B1/2". An zwei Abenden in der Woche kann man hier Wortschatz und Grammatik intensivieren und eigene kurze Vorträge vorbereiten.

Auch beim "Turnspaß für Kind und Eltern" (60035KG) ab 5. Februar, 16 Uhr, in der Rehaklinik Am Kurpark gibt es noch freie Plätze.

Anmeldungen unter: www.vhs-kisshab.de oder über das vhs-Büro Bad Kissingen, Tel. 0971/ 807 42 11 zu den üblichen Öffnungszeiten. red