Die Angebote der Jugendpflege werden wohl noch ergänzt

Anlässlich der Gemeinderatssitzung informierte Sozialraumbetreuer Jörg Kellerhoff, der Fachberater aus dem Landratsamt, über sein Aufgabengebiet. Den zeitaufwendigsten Bereich nähmen Trennungen und Scheidungen ein, sagte er. Er kümmere sich um Kinder und Jugendliche, die Straftaten begangen hätten. Zudem erfolge die Beratung bei Erziehungsfragen. Die Jugendhilfe stehe ebenfalls auf der Agenda sowie die Begleitung von minderjährigen Flüchtlingen. Letzteres habe allerdings stark nachgelassen, berichtete Kellerhoff.

Den Bericht über die Jugendpflege 2019 gab Davina Duschek ab. Der Anteil ihrer Jugendarbeit liegt bei 60 Prozent, der der Seniorenarbeit bei zwölf Prozent.

Rege Beteiligung

Beim Ferienprogramm waren laut Duschek 467 Teilnehmer zu verzeichnen. 34 Aktionen wurden an 51 Tagen durchgeführt. Auf dem Programm standen unter anderem die Projekte Koch-Kids, Kinderkino, Kinderstadt und Sexualerziehung an der Grundschule.

Konstante Besucherzahlen gebe es beim Jugendtreff, an dem jeden Dienstag bis zu zehn Jugendliche teilnähmen. Ein Lob kam vom Bürgermeister Jürgen Wittmann (GfG): "Mach weiter so."

Der Antrag von Martin Stammberger auf einen Vorbescheid zur Errichtung von Zwischenlagerflächen für Erdaushub, Bauschutt und Recyclingmaterial in der Gemarkung Roth am Forst wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Als Begründung führte das Gremium an, dass eine derartige Fläche nicht in den Flächennutzungsplan einzuordnen wäre, sich zudem eine Restfläche im Außenbereich befindet, eine Privilegierung nicht gegeben sei und die Erschließung durch eine Straße nicht ausreichend ist. Eine Ausfahrt direkt auf die B 303 sei nicht möglich.

Die Gemeinderäte beschlossen, die Feuerwehrhäuser in Zeickhorn und Rohrbach mit EDV auszustatten.

Wittmann teilte mit, dass laut Staatlichem Bauamt Optimierungsmaßnahmen an der Lichtzeigenanlage in Zeickhorn am Laufen seien.

Fahrradstrecke beantragt

Nicht abgeneigt zeigte sich das Gremium von einem CSU-Antrag, eine Fahrradstrecke vorzuplanen; Anlass war, dass Jugendliche wegen dieses Ansinnens vorstellig wurden. Ins Auge gefasst wurde das Gelände der "Blaufabrik" oder das "Beachgelände". Die Gemeinderäte waren sich einig, dass sich der Bau- und Umweltausschuss damit befassen soll. dav