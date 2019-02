Die Ampel war schon rot

Eine 60-jährige Frau war am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Nordumgehung in Richtung Erlangen unterwegs und wollte an der Kreuzung "Zum Flughafen" weiter geradeaus fahren. Eine 58-jährige Autofahrerin kam aus der Gegenrichtung und wollte an der Kreuzung nach links Richtung Herzogenaurach Stadtmitte abbiegen. Beim Überfahren der Kreuzung war die Ampel der 60-jährigen Fahrerin bereits rot. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Fahrzeug der abbiegenden Fahrerin wurde auf die Seite geschleudert und prallte an einen Ampelmast. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.