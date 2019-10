Die Altersmedizin wird im Landkreis immer wichtiger

Über 60 Geriater aus ganz Bayern waren in Haßfurt im Sitzungssaal des Landratsamtes zu Gast. Bei der zweimal jährlich stattfindenden Tagung der Ärztlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Geriatrie in Bayern (AFGiB) tauschten sich die Mediziner - unter ihnen auch Frank Schröder, Chefarzt der Akutgeriatrie im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, der die Tagung nach Haßfurt geholt hatte - über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen auf dem Gebiet der Altersmedizin aus. Über die Veranstaltung berichtete das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken.

"Die Akutgeriatrie ist für unsere Haßberg-Kliniken Gold wert. Sie ist eine eminent wichtige Abteilung!" Landrat Wilhelm Schneider (CSU) strich in seinem Grußwort die Bedeutung der Altersmedizin deutlich heraus, die sich gleich in dreierlei Hinsicht zeige. "Eine Akutgeriatrie ist strukturell wichtig, da der Landkreis immer schneller altert. Sie ist medizinisch ein entscheidender Zukunftsfaktor. Und auch den wirtschaftlichen Aspekt darf man natürlich nicht vernachlässigen." Seitdem die Abteilung vor gut fünf Jahren in Haßfurt eröffnet wurde, schreibt sie laut Kommunalunternehmen "eine echte Erfolgsgeschichte".

Engagiertes Team

Was am äußerst engagierten Team um Chefarzt Dr. med. Frank Schröder liegt. Der hatte den Anstoß für das Treffen in Haßfurt gegeben. Aus ganz Bayern hatten sich Chef- und leitende Ärzte von geriatrischen Abteilungen auf den Weg nach Haßfurt gemacht. Zweimal im Jahr kommen sie zusammen, um sich über die neuesten Entwicklungen auf ihrem Gebiet auszutauschen.

Einer der Schwerpunkte in Haßfurt war die Begleitung geriatrischer Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus einschließlich des Managements der Überleitung dieser Patienten in den ambulanten Bereich. "Wichtig dabei ist, dass die Patienten möglichst rasch der richtigen Fachabteilung zugeordnet werden. Das Arbeiten der Ärzte und Pflegekräfte sollte die Fächer verbinden", erläuterte Frank Schröder.

Ein weiteres Thema war der Umgang und die Behandlung von Patienten, die aufgrund einer akuten Erkrankung für einen kürzeren Zeitraum verwirrt sind. Ein Zustand, der als Delir bezeichnet wird und immer häufiger auftritt. "Ein Viertel der älteren Menschen sind in der Notaufnahme delirant", berichtet Frank Schröder. Nach Operationen fallen gar gut die Hälfte der betagten Patienten ins Delir.

Eine intensive und lebhafte Diskussion entwickelte sich bei einem Ausblick auf die Möglichkeiten der Geriatronik. Ein Forschungszweig, der die Möglichkeit des Einsatzes von Robotern in der zukünftigen Versorgung älterer Menschen untersucht. Sicher eine Hilfe, hieß es. Aber, so der Chefarzt der Haßfurter Akutgeriatrie: "Man muss die ethischen Konsequenzen immer genau analysieren." red