Die Alternative zu WLAN

Den Antrag der Grünen für Strahlungsreduktion in Schulgebäuden kann man als aufgeklärter, mündiger Bürger nur begrüßen; die Ablehnung durch den Kreistag und "Experten" kann man nicht verstehen. Professor Wuschek "kennt keine alltagstaugliche Alternative zu WLAN". Ich schon: Die Verkabelung von PCs, Laptops, Servern und Beamern mit LAN-Kabeln.

Solange keine hundertprozentige Entwarnung hinsichtlich der Schädlichkeit hochfrequenter elektromagnetischer Felder gegeben wird, muss der Staat das Vorsorgeprinzip zum Gesundheitsschutz anwenden. Dazu rät auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): "Das BfS empfiehlt generell, die persönliche Strahlenbelastung zu minimieren, um mögliche, aber bisher nicht erkannte gesundheitliche Risiken gering zu halten. Einfache Maßnahmen sind hierfür: Bevorzugen Sie Kabelverbindungen, wenn auf Drahtlostechnik verzichtet werden kann."

Und das Umweltbundesamt empfiehlt: "WLAN-Access-Points, WLAN-Router und Basisstationen von Schnurlostelefonen kommen am besten in den Flur oder einen anderen Raum, in dem man sich nicht dauernd aufhält. Schlaf- und Kinderzimmer sind dagegen nicht geeignet. WLAN-Router lassen sich abschalten, wenn man sie nicht benutzt."

Wenn Kinderzimmer nicht geeignet sind, warum sollen es dann Schulklassen sein? Ich schlage dem Kreisrat vor, nach Mainleus zu schauen, wo Gemeinderat und die Initiative "Mensch & Mobilfunk: Aufklärung und Fürsorge" daran arbeiten, das kabelgebundene Netzwerk auszubauen. Ich hoffe, dass Eltern und Schüler sich informieren und den Mut haben, dagegen zu protestieren, dass eine gesundheitsschädliche Technologie in den Schulen eingerichtet werden soll.

Alexander Kaiser

Mainleus