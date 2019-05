Der Kegelclub "Die Altdeutschen" Zeil lädt seine Mitglieder zu einer kleinen Vatertagswanderung ein. Abmarsch ist am Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr am Restaurant War-muth. Es geht nach Krum. Das Mittagessen wird um circa 11.30 Uhr bei Bernhard Mahr in Krum eingenommen, wie der Verein weiter mitteilte. red