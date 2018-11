Die Allianz Main & Haßberge geht verstärkt gegen Leerstände vor

Für die Sicherung lebendiger Ortskerne haben sich die fünf Kommunen Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg in einer Vorstandssitzung der Allianz Main & Haßberge im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Theres stark gemacht. Die beiden Städte und die drei Gemeinden bilden die Allianz.

Mit dem frisch verabschiedeten kommunalen Förderprogramm der Allianz Main & Haßberge, welches am 1. Januar 2019 in Kraft treten wird, soll ein wichtiger Beitrag zur Beseitigung von Leerständen in den Ortszentren geleistet werden, wie aus einer Mitteilung der Allianz hervorgeht. Für die Aktivierung leer stehender Gebäude werden Bau-, Sanierungs- und eventuell Abbruchsmaßnahmen von den Kommunen finanziell zu zehn Prozent bezuschusst; Familien erhalten einen zusätzlich erhöhten Förderbetrag.

Bedingungen gelten

Grundlegende Voraussetzungen für den Erhalt einer Förderung: Das Gebäude liegt im definierten räumlichen Geltungsbereich, ist seit mindestens zwölf Monaten als Wohnraum ungenutzt und vor dem 1. Januar 1970 erbaut worden.

Beratungen sind möglich

Als kleines i-Tüpfelchen zum Förderprogramm bieten die Allianzkommunen außerdem Beratungsgutscheine an, mit welchen sich Bau- und Umbauinteressierte unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos von einem Experten beraten lassen können. Sobald die Stadt oder Gemeinde den eingereichten Antrag auf Ausstellung eines Beratungsgutscheins genehmigt hat, können die Antragsteller mit einem Architektur- oder Ingenieurbüro aus dem Beraterpool der Allianz Main & Haßberge selbstständig einen Beratungstermin vereinbaren. Hier können dann bereits im Vorfeld eines Bau- oder Umbauvorhabens Probleme oder Hindernisse abgeschätzt und Lösungsansätze erarbeitet werden. Beratungsgutscheine werden dabei sowohl für die Sanierung von Leerständen (soweit diese im räumlichen Geltungsbereich des Förderprogramms liegen) als auch für die Bebauung von Baulücken im Innenbereich oder in älteren Baugebieten herausgegeben. Die Beratung ist dabei für die Interessierten unverbindlich.

Zu beachten bleibt laut Allianzangaben, dass Anträge auf Förderung stets vor Maßnahmenbeginn bei der jeweiligen Kommune eingereicht werden müssen. Unter www.mainundhassberge.de sind weitere Informationen zu dem Förderprogramm, den Beratungsgutscheinen und dem Antragsverfahren zusammengefasst; außerdem stehen die kommunalen Bauämter und das Allianzmanagement gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Förderprogramm der Allianz Main & Haßberge gilt für die Gemeinden Gädheim, Theres, Wonfurt und die Stadt Königsberg. Im Bereich der Stadt Haßfurt greift das bereits bestehende Förderprogramm für Investitionen zur Erhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Neuschaffung von Bausubstanz fürs Wohnen. red