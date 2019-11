Die afghanische Küche

Die Volkshochschule Hofheim lädt mit dem Freundeskreis Asyl Hofheim zum afghanischen Kochkurs ein. An dem Kochabend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die vielfältige afghanische Küche mit ihren Gewürzen und Aromen kennenzulernen. Auch Koch-Neulinge sind willkommen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr in der Grundschule in Hofheim statt (Anmeldungen unter www.vhs-hassberge.de oder Ruf 09523/ 7807 oder 6955). red