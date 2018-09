Die AfD will in den Stadtrat von Rödental einziehen

In Rödental soll es schon bald einen eigenen Ortsverband der "Alternative für Deutschland" (AfD) geben. Wie der AfD-Kreisvorsitzende Martin Böhm auf seiner Facebookseite mitgeteilt hat, wurde eine entsprechende Gründung jetzt bei einer Urversammlung beschlossen. Bei dieser Versammlung wurden auch schon forsche Ziele ausgegeben.

So wolle man bei der Kommunalwahl 2020 antreten und in den Stadtrat von Rödental einziehen - und zwar "in Fraktionsstärke", wie Martin Böhm erklärt.

Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte die AfD bei den Zweitstimmen in Rödental 12,6 Prozent erreicht. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2014 erzielten die Grünen in Rödental 12,0 Prozent und bekamen dafür drei Sitze im Stadtrat. Stärkste Kraft im Stadtrat sind derzeit die Freien Wähler mit neun Sitzen vor CSU und SPD (jeweils sechs Sitze). os