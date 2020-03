Die Ära Krupp geht zu Ende

Eine Ära endete beim Obst- und Gartenbauverein Gehülz. 30 Jahre lang war Eugen Krupp Vorsitzender. Jetzt gab er sein Amt weiter. Sein Verein würdigte sein Werk mit der Verleihung der Würde des Ehrenvorsitzenden. Außerdem erhielt Eugen Krupp die Ehrennadel mit Kranz des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege.

Es waren richtig viele Gartenfreunde ins Vereinslokal Messelberger gekommen. Diesmal machte Vorsitzender Eugen Krupp ernst. "Ich heiße euch hiermit zum letzten Mal als Erster Vorsitzender willkommen. Aus Alters- und Krankheitsgründen lege ich mein Amt als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Gehülz nieder", verkündete er. Mehrfach musste er weitermachen, weil niemand es wagte, diese von ihm so hervorragend ausgeführte Amt zu übernehmen. Nachdem jetzt nur die beiden Vorsitzenden neu gewählt wurden, die eingespielte übrige Vorstandschaft aber in ihren Ämtern verblieb, übernahmen Roland Hagen als neu gewählter 1. Vorsitzender und Herbert Schreiber als 2. Vorsitzender die Vereinsführung.

"Ich freue mich besonders, dass ich bei euch sein kann", betonte Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, der die Obst- und Gartenbauer seit vielen Jahren begleitet. Mit Vorsitzendem Eugen Krupp verbinde ihn eine lange Freundschaft. "Alles hat seine Zeit." Die Vereine seien die Säulen der Gesellschaft. Gerade der Obst- und Gartenbauverein bringt sich in das Dorfgeschehen ein.

Eugen Krupp sei eine Institution in Gehülz und auch auf Kreisebene, würdigte Gartenbau-Kreisvorsitzender Fritz Pohl. Immer packe dieser mit an, wo er gebraucht werde. Weit vor den Freitagsdemonstrationen sei bei den Obst- und Gartenbauvereinen aktiv umgesetzt worden, was die jungen Leute sich heute wünschten. "Die Gartenbauvereine sind offen. Wer interessiert ist, etwas biologisch zu erzeugen, ist herzlich willkommen, bei uns zu lernen."

Am 18. April wird es in Effelter im Jugendheim auf Kreisebene einen kostenlosen Schnittkurs "Obstbaumschnitt und Veredelung in Theorie und Praxis" geben. Tag der offenen Gartentür ist heuer am 28. Juni in Mitwitz. Der Kreisvorsitzende machte auf die Bedeutung der Insekten aufmerksam. "Es geht nichts ohne Insekten." Diese Diskussion sei wichtig, auch wenn es ihnen bei uns noch recht gut geht. Dabei werde oft nur an die Bienen gedacht und die Bedeutung anderer Insekten übersehen. "Kirschen werden meist von Ameisen oder Fliegen befruchtet. Sonst gebe es keine Kirschen. Es hängt so viel zusammen." Nicht alles machten die Bienen. Ganz unrecht hätten die jungen Leute nicht, die auf die Straße gehen. Aber ohne Wirtschaft könne man auch nicht überleben.

Als örtlicher Stadtrat dankte Hans Simon dem Obst- und Gartenbauverein namens der Bevölkerung und vor allem Vorsitzendem Eugen Krupp. Vom Fußball über Musik bis zum Turnen gibt es eine große Bandbreite an Vereinsengagement. Der Obst- und Gartenbauverein tut viel für einen schönen Stadtteil.

Im Mittelpunkt des vergangenen Vereinsjahres stand die 50-Jahr-Feier, blickte Eugen Krupp zurück. Das erforderte viel Vorbereitung. Er dankte allen, die tatkräftig anpackten. Die Jahresfahrt nach Bad Elster und Weihnachtsfahrt nach Würzburg waren großartig.

Viel Lob und Anerkennung gab es auch für Christa Weber, die seit mehr als 30 Jahren die Kasse führt und darüber hinaus enorm viel für den Verein tut. Sie wurde mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Es soll ein großer Abschied werden, machte der neue Vorsitzende Roland Hagen deutlich, wie groß die Leistung von Eugen Krupp ist. Weiterhin soll die Gruppe entscheiden, machte er deutlich. Es werde an Altbewährtem festgehalten, aber auch gemeinsam mit den Mitgliedern versucht, Neues zu entwickeln. rg