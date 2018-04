Die Ära Hunkler ist vorbei

Ein großes Pensum galt es bei der sehr gut besuchten Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Himmelkron im Gasthof Opel zu erledigen. Im Vordergrund standen Neuwahlen und zahlreiche Ehrungen.

Aus Altersgründen kandidierte der langjährige Vorsitzende Gerold Hunkler nach 32 Amtsjahren nicht wieder. Das einstimmige Vertrauen als neuer Vorsitzender des Ortsverbandes Himmelkron erhielt Hunklers bisheriger Stellvertreter Walter Herrmann. Stellvertretende Vorsitzende ist Christine Beier, Kassier Horst Beier. Das Schriftliche erledigt Petra Pohl, der Matthias Muth als Stellvertreter zur Seite steht. Vertreterin der Frauen ist Gabriele Michel, die von Heidi Weig und Renate Herrmann unterstützt wird. Doris Renner vertritt die jüngere Generation im Ortsvorstand.

30 Jahre engagiert sich Hannelore Pittroff, 25 Jahre ist Manfred Müller dabei. Bereits zehn Jahre sind Gisela Bayerlein, Gudrun Brendel-Fischer, Volkmar Ehgartner, Herbert Feller, Uwe Fick, Johanna Hahn, Christina Luderer, Sandra Müller, Jelena Nedovic, Gertrud Opel, Sieglinde Opel-Ehgartner, Elvira Scholze, Ingeborg Söhnel und Gerhard Weiß beim VdK eingeschrieben. Petra Pohl durfte die Ehrung für zehn Jahre Mitarbeit entgegennehmen.

Mit Präsenten verabschiedete der neue Vorsitzende Walter Herrmann den langjährigen Orts- und Kreisvorsitzenden Gerold Hunkler, die Vertreterin der Frauen und Betreuerin Waltraud Wiesel, die stellvertretenden Betreuerinnen Reta Popp und Ella Hirschmann sowie den stellvertretenden Schriftführer und Pressewart Otto Günther aus dem Vorstand

Das ganze Jahr waren Betreuerin Waltraud Wiesel, Ella Hirschmann und Reta Popp unterwegs, um den Geburtstagsjubilaren und kranken Mitgliedern Grüße und kleine Aufmerksamkeiten zu bringen. So kamen 40 Geburtstage sowie 19 Kranken- und Weihnachtsbesuche zusammen.

Der scheidende Vorsitzende freute sich über das gute Ergebnis der Haussammlung "Helft Wunden heilen" mit 2726 Euro.

Lob erfuhren Margit Matussek, Gisela Seifert und Elisabeth Fuchs für die Pflege des Kriegerehrenmales in Gössenreuth sowie Reta Popp und Elisabeth Müller in Himmelkron.

Ganz besonders würdigte Gerold Hunkler die Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle um Alexander Wunderlich in Kulmbach. Habe diese doch dazu geführt, dass die Zahl der Himmelkroner Mitglieder wieder gestiegen ist und 254 Personen beträgt. Im Landkreis Kulmbach zählt der VdK 8328 Mitglieder.

Kassier Walter Hermann verwies auf geordnete Finanzen.

Stellvertretender Bürgermeister Harald Peetz zeigte sich stolz, einen so aktiven VdK in Himmelkron zu haben.

VdK-Kreisgeschäftsführer Alexander Wunderlich fand ebenfalls lobende Worte für die hervorragende Zusammenarbeit

Gerold Hunkler hat den Ortsverband 1986 mit 50 Mitgliedern übernommen und übergibt ihn nach 32 Jahren mit 254 Mitgliedern", würdigte der VdK-Kreisvorsitzende Klaus Nenninger. Klaus-Peter Wulf