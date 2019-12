Die acht Stationen der FT-Himmelswerkstatt 2019

Friseur Weber Engelslocken bekommen die Mädchen in der Stadtbücherei, Spitalstraße 3

FT-Servicepoint

Im Tabakladen Hocke in der Hauptstraße 30, dem FT-Servicepoint, dürfen die Kinder ab 13.30 Uhr Weihnachtsbilder ausmalen. Bitte beeilen, denn da ist bereits um 16 Uhr Schluss.

Modehaus Schick Wie in den vergangen Jahren ist hier Kreativität gefragt. Am Marktplatz 7 in Forchheim dürfen die Kinder Einkaufstaschen bemalen und verzieren.

Stadtbücherei Forchheim In der Stadtbücherei in der Spitalstraße 3 wird ein Weihnachtsengel gebastelt. Guido und Johannes Häfner Die Kunstexperten aus Schlaifhausen haben wieder eine Druckvorlage für einen Weihnachtsengel gefertigt. Auf der Presse, die Guido Häfner mitgebracht hat, können die Kinder im zweiten Stock des Volksbank-Gebäudes (Eingang Apothekenstraße) den Engel drucken und mit nach Hause nehmen. Kinderschutzbund Im Adventscafé im Kellergewölbe der Kaiserpfalz werden aus Fotokartons Sterne gebastelt Bayerisches Rotes Kreuz Im Adventscafé im Kellergewölbe der Kaiserpfalz entstehen Fingerwichtel. Klinik-Station Die Lieblingstiere der Kinder werden in der Stadtbücherei ärztlich versorgt. Teilnahmescheine gibt es an allen Stationen sowie beim FT-Stand am Christbaum auf dem Rathausplatz. Die Kinder können den Schein an jeder Station abstempeln lassen und ihn bis 17 Uhr am FT-Stand abgeben. Dort werden unter allen abgegebenen Scheinen neun Preise verlost, unter anderem 2x2 Tickets für eine Zaubershow der "Ehrlich Brothers". JH