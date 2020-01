Die AbL und ihr Blick auf die Landwirtschaft

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ist eine bäuerliche Interessenvertretung, die für eine nachhaltige, sozial- und umweltverträgliche Landwirtschaft eintritt. In der AbL haben sich sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftende Bauern zusammengeschlossen, die unabhängig von ihrer Betriebsgröße und -organisation den Weg in eine rein auf Wachstum und Weltmarkt ausgerichtete Landwirtschaft nicht mitgehen wollen. Isabella Hirsch, die Vorsitzende der AbL Franken, bietet am Freitag, 24. Januar, Interessierten aus dem Raum Coburg die Möglichkeit, sich über den Verband zu informieren. Beginn dieser Veranstaltung ist um 14 Uhr im Gasthaus "Rose" in Grub am Forst. red