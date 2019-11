Die Abfuhrkalender für 2020 werden verteilt

Rechtzeitig zum Jahreswechsel werden ab dieser Woche die neuen Abfuhrkalender für 2020 von der Post an jeden Haushalt im Landkreis Kulmbach verteilt. Die Stadt Kulmbach und der Markt Kasendorf erhalten dabei eine Version des Kalenders, die restlichen Landkreisgemeinden eine andere. Wer den falschen oder gar keinen Kalender bekommen hat, kann sich an das Landratsamt Kulmbach wenden. Die Kalender sind auch bei jeder Gemeinde-, Markt- oder Stadtverwaltung, im Landratsamt und online erhältlich (www.landkreis-kulmbach.de).

Auf dem Kalender gibt es wie immer eine Übersicht für das Jahr 2020. Die einzelnen Wochen sind farbig gestaltet und geben die jeweilige Abfuhr wieder. In den grau gekennzeichneten Wochen wird Restmüll abgeholt, in den blauen Papier und in den gelben die Wertstoffsäcke. Die Abholung der Fraktionen erfolgt immer am gleichen Wochentag. Die Abfuhr der Biotonne erfolgt wöchentlich, am selben Tag wie die Restmüll- beziehungsweise Wertstoffabfuhr.

Auf der Rückseite des Abfuhrkalenders sind die unterschiedlichen Abfallfraktionen mit den dazugehörigen Sammelsystemen dargestellt. Der anhängende Info-Teil beschäftigt sich mit der Abfalltrennung und zeigt detailliert, welche Abfälle zu welcher Sammlung gehören.

Wer die Abfälle richtig trennt, schützt die Umwelt, weil getrennt erfasste Wertstoffe als Rohstoffe für neue Produkte eingesetzt werden können und damit die begrenzten natürlichen Ressourcen schonen. Und das schützt den Geldbeutel, weil für jede Verpackung (Plastik, Metall, Glas etc.) schon beim Einkauf sogenannte Duale Systeme für die Entsorgung mitbezahlt werden. Allerdings muss dann natürlich auch der Gelbe Sack benutzt werden. Landet die Verpackung in der Restmülltonne, zahlt der Verbraucher die Entsorgung nochmals über die Müllgebühren. Das heißt, wer Verpackungen in die Restmülltonne wirft, zahlt doppelt.

Das anhängende Abfall-Quiz befasst sich in diesem Jahr mit der Verschwendung von Lebensmitteln. red