Die "Abenteurer" sind immer auf Tour

Zwei Grad über Null, Schnee und Wind sind eigentlich nicht die optimalen Bedingungen für einen Wandertag. Trotzdem standen die "Abenteurer" aus dem Kindergarten Kirchaich warm eingepackt mit Mützen, Schals und Handschuhen und ein wenig nervös im Garten. Hoher Besuch vom Steigerwaldclub hatte sich in der Kindertagesstätte angekündigt. Es hat sich bis zum Deutschen Wanderverband herumgesprochen, dass die Kinder in Kirchaich gut zu Fuß sind.

Offizieller Besuch

Im Auftrag des Deutschen Wanderverbandes und des Gebietsvereins Steigerwaldclub kamen Karl Scholl und Udo Rhein offiziell in die Kindertagesstätte. Sie hatten gehört, dass es hier die "Abenteurer" gibt; das sind Kinder ab vier Jahren, die jeden Montag eine Wanderung unternehmen. "Das finden wir klasse und da haben wir gedacht, wir sollten euch das Wanderabzeichen vorstellen", erklärte Udo Rhein.

In ihrer Funktion als zertifizierte Wanderführer erklärten Scholl und Rhein ausführlich, was es mit diesem Abzeichen auf sich hat. Jedes Kind bekam seinen eigenen Wanderpass, in dem die Wanderungen gewissenhaft eingetragen werden müssen. Nach erfolgreichen und für Kindergartenkinder sehr beachtlichen 100 Kilometern wird im Sommer das bronzene Abzeichen feierlich überreicht. Gleich anschließend machten sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen auf den Weg zu ihrer ersten Wanderung, um den ersten Eintrag in den Pass zu erarbeiten. sw