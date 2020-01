Die Kirchengemeinde lädt alle Kinder, egal ob mit oder ohne Konfession, am kommenden Sonntag, 19. Januar, in das "Haus Miteinander" in die Louis -Dietrich- Straße 22 ein. Von 9.15 bis 11 Uhr geht es an diesem Sonntagvormittag um die Abenteuer eines Königs. Außerdem wird mit den Kindern gebastelt, gespielt und echt fetzige Musik gesungen. red