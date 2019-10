Die Abenteuer eines Indianerjungen

Seit nunmehr vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film, Literatur und Hörspiel bekannte kleine Indianerjunge Yakari die Kinder im deutschsprachigen Raum. Die Erlebnisse des kleinen Sioux-Indianers drehen sich um Freundschaft, Zusammenhalt und die Liebe zur Natur und den Tieren. Als Einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Yakaris Abenteuer bringt das Karfunkel-Figurentheater am Donnerstag, 17. Oktober, um 16 Uhr auf die Bühne der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt. Das in vier Akten inszenierte Stück dauert 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten zum Preis von acht Euro gibt es nur ab 15.30 Uhr an der Tageskasse. Foto: Bernd Sperlich