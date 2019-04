Die 70er sind wieder da

Dance Dance Dance mit Discoboooom/ Loungeboooom wird am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr, in der Regena-Bar geboten. Mit Hits von Chic, Kool & the Gang, Boney M, KC & The Sunshine Band, Abba, Gloria Gaynor, Jackson 5, Donna Summer, Village People und vielen weiteren Stars der 70er-Disco-Ära verwandeln die Musiker den Abend in eine 70er-Tanz-Party. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei, schreibt der Veranstalter. red