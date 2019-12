Altendorf vor 11 Stunden

Fahndung

Die 16-jährige Ivana wird vermisst

Seit Montagmorgen wird die 16-jährige Ivana Prajo vermisst. Die Jugendliche verließ an diesem Tag gegen 7 Uhr das elterliche Anwesen in Altendorf und hält sich seitdem an einem unbekannten Ort auf, be...