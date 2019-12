Erzählkünstlerin Alexandra Eyrich und Pianistin Nadine Schuster verwandeln Charles Dickens' "Weihnachtsgeschichte" um den grantigen Geizhals Ebenezer Scrooge in ein szenisches Erzählkonzert, das den Zuhörern diesen Weltliteraturklassiker neu erleben lässt. Um Scrooge, den Besuch dreier Geister, aber auch den Zauber der Weihnacht spinnt sich der rote Faden, und das Publikum ist eingeladen, in die Welt der Erzählkunst und Musik einzutauchen: am Samstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr, im Festsaal des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten werden gerne entgegengenommen. red