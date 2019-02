Dicke Packung für die Baunacher

Ist das der frische Wind, den sich viele vom Trainerwechsel beim FSV Krum erhofft haben? Die Testspielergebnisse sprechen jedenfalls klar für den neuen Coach des Fußball-Bezirksligisten, Manfred Fehlbaum. FSV Krum - RSV Unterschleichach 4:0

Krum ging als Favorit in diese Partie, hatte jedoch mächtig Arbeit mit dem RSV. Zur Pause stand es 0:0. Nach dem Seitenwechsel kam Krum besser ins Spiel, Durst brachte die Gastgeber in Führung (49.). Davon erholte sich Unterschleichach nicht, Lommel erhöhte auf 2:0 (67.). In der Schlussphase trafen Durst (83.) und Stößlein (86.) zum 4:0-Endstand. VfR Hermannsberg - FSV Krum 1:5

Nach dem Sieg am Freitag legte Krum nach: Schmitt sorgte für die Führung (13.), die Stößlein in der 28. Minute ausbaute. Nach dem Wechsel brachte Durst den FSV Krum mit 3:0 nach vorne (52.), im Gegenzug verkürzte Hild in der 53. Minute auf 1:3. Räth stellte in der 67. Minute auf 1:4, Durst erzielte den 5:1-Endstand (72.). DJK Dampfach - TSV Unterpleichfeld 1:3

In einer intensiven Partie geriet Dampfach trotz bester Chancen durch TSV-Stürmer Fabian Haas in Rückstand (22.). In der zweiten Hälfte erhöhte Leon Vollmuth aus kurzer Distanz auf 2:0 (50.). Danach war Dampfach die bessere Mannschaft und kam durch einen Kopfball von Sebastian Arnold zum Anschlusstreffer (67.). Doch ein Abspielfehler in der DJK-Abwehr nutzt Fabian Haas zum 1:3-Endstand (91). TV Ebern - DJK Lichtenfels 6:3

Tore Ebern: M. Schmidt (3., 20., 47., 74., 86.), Ekkert, Tore Lichtenfels: M. Koch (37., 81.), Demirel (50.)

SG Reckendorf/Gerach - SV Heubach 0:1

Tor: 0:1 Alexander Schorr (73.) SG Mönchröden - SV Heilgersdorf 2:2

Tore: 1:0, 2:0 Biermann (49., 54.), 2:1 Steiner (80.), 2:2 Süppel (87.) FC Frickendorf - FC Knetzgau 1:2

Tore: 0:1 Bauer (Elfmeter, 41.), 1:1 Lang (54.), 1:2 Bauer (61.) SVM Untermerzbach - VfR Kirchlauter 4:3

Tore: 1:0 Fromm (2.), 2:0 Speer (9.), 3:0 Grell (35.), 3:1 Fritz (41.), 4:1 Jagelski (43.), 4:2 Fritz (55.), 4:3 Fritz (Elfmeter, 82.) SC Trossenfurt - RSC Oberhaid 5:2

Tore für Trossenfurt: 1:1 Kutzelmann (11., Eigentor), 2:1, 3:1 Gube (16., 30.), 4:2 Albert (36.), 5:2 Pfaff (77.), Tore für Oberhaid: 0:1 Deuber (4.), 3:2 Osuji (32., Elfmeter)

TSV Zell - FC Zeil 0:1 Tor für Zeil: 0:1 Rößner (27.) TSV Kirchaich - FC Neubrunn 1:0

Tor: 1:0 Schwinn (11.) SG Oberhohenried - SV Walsdorf II 0:5

Tore: 0:1, 0:2 Blumenstein (2., 24.), 0:3 Kutzelmann (40.), 0:4 Burger (53.), 0:5 Hopf (83.) FC Sand III - FC Augsfeld 2:1 Tore für Sand: 1:1 Krienes (87.), 2:1 Rippstein (89.), Tor für Augsfeld: 0:1 Derra (80.) SG Prappach - SV Walsdorf 3:0

Tore: 1:0 Barth (1.), 2:0 Benning (5. Eigentor), 3:0 Derra (81.) SpVgg Trunstadt - Spfr. Steinbach 0:3

Tore: 0:1, 0:3 Keß (53., 84.), 0:2 Schwinn (79.) SV Merkendorf II - SG Ermershausen 2:4

Tore für Merkendorf: 1:3 Stark (68.), 2:3 Arneth (72.), Tore für Ermershausen: 0:1, 0:2 Hofmann (8., 38.), 0:3 Eiring (49.), 2:4 Oeser (74.) TSV Burgpreppach - TSV Bad Königshofen 2:6

Tore: 0:1 Kuhn (21.), 1:0 Clement (33.), 1:2 Klement (48. Eigentor), 1:3 Erlanov (64.), 1:4 Blau (Elfmeter 68.), 1:5 Erlanov (80.), 2:5 Busch (82.), 2:6 Bär (89.) FC Baunach - SpVgg Rattelsdorf 0:9

Tore: 0:1 Schmittwolf (11.), 0:2 Stade (Elfmeter 18.), 0:3 Stade (20.), 0:4 Knippert (21.), 0:5 Baiersdorfer (28.), 0:6 Pfaffenberger (55.), 0:7 Leimbach (80.), 0:8 Förster (82.), 0:9 Leimbach TSV Wülfershausen - SV Hofheim 1:4

Tore: 0:1 Pendic (26.), 1:1 Jurascheck (49.), 1:2 Hau (61.), 1:3 Beyer (76.), 1:4 Hau (Elfmeter, 78.) TSV Pfarrweisach - TSV Meeder II 5:3

Tore: 1:0 S. Pecht (8.), 2:0 S. Pecht (17.), 3:0 F. Pecht (26.), 4:0 Raithel (48.), 4:1 Albrecht (62.), 5:1 Schörner (74.), 5:2 Pietsch (87.), 5:3 Pietsch (89.) DJK Schweinfurt - SV Fatschenbrunn 6:0

Tore: 1:0 Zink (10.), 2:0 Hornung (60.), 3:0, 4:0 Akdemir (68., 70.), 5:0 Feiler (75.), 6:0 Schuler (80.) FC Nassach - FC Haßfurt 1:4 Tor für Nassach: 1:1 Räth (12.), Tore für Haßfurt: 0:1, 1:2 Wlacil (11., 26.), 1:3 Willinger (27.), 1:4 Herlein (33.) SV Friesenhaus. - TSV Zell 3:1 Tore für Friesenhausen: 1:0, 2:0 Hepp (18., 20.), 3:1 Pendic (82.), Tor für Zell: 2:1 Höhn (40.) TV Haßfurt - VfB Humprechtshausen 6:1

Tore für Haßfurt: 1:0, 3:0 Weniger (6., 28.), 2:0 Schott (25.), 4:1 Stark (70.), 5:1, 6:1 Mader (77., 80.) SV Lisberg - SC Koppenwind 2:0

Tore: 1:0 Pflaum (52.), 2:0 Schmitt (67.) TSV Abtswind II - TV Königsberg 2:2

Tore für Abtswind: 1:0 Kniewasser (7.), 2:1 Keßler (39.), Tore für Königsberg: 1:1 Brinkley (33.), 2:2 Kirchner (86.) FC Ziegelanger - DJK Wettringen 2:1

Tore für Ziegelanger: 1:0 Duscher (7.), 2:1 Almussa (50.), Tor für Wettringen: 1:1 Göpfert (22.) SC Stettfeld - SC Trossenfurt 1:2

Tor für Stettfeld: 1:1 Spath (81.), Tore für Trossenfurt: 0:1 Hopp (70.), 1:2 Strehl (82.), Gelb-Rote Karte: Gube (54., T.) SC Geusfeld - TSV Grettstadt 1:5

Tor für Geusfeld: 1:0 Weigel (10.), Tore für Grettstadt: 1:1 Zimmermann (28.), 1:2, 1:4 Ndome (42., 62.), 1:3 Stahl (45. Eigentor), 1:5 Yanga (66.), Gelb-Rote Karte: Keller (78. Ge.) TSV Westheim - SG Fürnbach 1:2

Tor für Westheim: 1:1 Langer (69.), Tore für Fürnbach: 0:1 Stürmer (32.), 1:2 Hoppert (81., Elfmeter) TSV Burgpreppach - FC Rentweinsdorf 1:2

Tore: 1:0 Busch (40.), 1:1 Schineller (59.), 1:2 Derra (82.)