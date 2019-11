stefan fössel Wem sind nicht auch schon die Touristen aus Fernost aufgefallen, die mit Mundschutz in der Stadt unterwegs sind? Einige wollen sich offenbar wie in Schanghai oder Tokio vor Krankheiten und Smog schützen. In diesen Tagen möchte man aber auch in Bamberg fast zur Staubmaske greifen. Denn die Kombination aus Heizperiode, Ampelstaus und dichter Nebelglocke sorgt auch bei uns für ganz schön dicke Luft.

Immerhin können wir schnell mal "naus nein Wald", von dem es rund um Bamberg zum Glück noch reichlich gibt. So lässt sich dem Herbst-Smog auch mit festem Schuhwerk begegnen - und der Mundschutz bleibt den Touris vorbehalten.